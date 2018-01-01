Невероятно повезло с вопросом: британец выиграл в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Правильный ответ принес мужчине выигрыш – почти четыре с половиной миллиона гривен

Британец выиграл в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Фото: кадр из видео

Мужчина из Великобритании по имени Гарет Кендалл выиграл в национальной версии интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?". Ведущий на двенадцатом этапе игры спросил у Кендалла, на берегу какого озера располагаются руины средневекового замка Аркарт. Мужчина ответил: "Я знаю это, потому что там я лишился ноги".

Relive that AMAZING MOMENT from last night’s show.

#Millionaire returns for the LAST EPISODE tonight 9pm on @ITV ! https://t.co/phZFPtRlNG — Millionaire (@MillionaireUK) 11 мая 2018 г.

Как выяснилось, мужчина потерял ногу в автомобильной катастрофе в мае 2012 года. Он путешествовал вместе с женой, и они попали в аварию по дороге в Инвернесс – шотландский город, который расположен в 21 километре от замка Аркарт. Мужчина запомнил эту местность, потому что до ДТП планировал посетить руины.

Благодаря правильному ответу Кендалл заработал несгораемую сумму в 125 тысяч фунтов стерлингов (около 4 млн 429 тысяч гривен).

Напомним, продавец по ошибке отдал пенсионерке счастливый лотерейный билет.

Виктория Этридж за несколько дней до Рождества попросила в магазине два купона за два доллара, однако ей вручили более дорогие билеты – за пять долларов. Как только продавщица заметила ошибку, она извинилась и предложила заменить купоны и вернуть деньги, но 52-летняя Этридж решила оставить их себе.

Также мы писали, что украинка по ошибке выиграла в лотерею пять миллионов долларов.

Кроме этого, интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион.