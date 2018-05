Невероятно повезло с вопросом: британец выиграл в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Правильный ответ принес мужчине выигрыш – почти четыре с половиной миллиона гривен

Мужчина из Великобритании по имени Гарет Кендалл выиграл в национальной версии интеллектуального шоу "Кто хочет стать миллионером?". Ведущий на двенадцатом этапе игры спросил у Кендалла, на берегу какого озера располагаются руины средневекового замка Аркарт. Мужчина ответил: "Я знаю это, потому что там я лишился ноги".

