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Невероятное спасение: собаке на фото выстригли четыре килограмма лишней шерсти

Животное по кличке Элли Мэй было в крайне запущенном состоянии и не могло самостоятельно ходить

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:58
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety

Сотрудники организации Humane Society в Омахе, штат Небраска (США), опубликовали на своей официальной Facebook-странице впечатляющие фотографии 11-летней собаки породы ши-тцу по кличке Элли Мэй. Изображенное на снимках домашнее животное было в крайне запущенном состоянии и не могло самостоятельно ходить.

Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
Ветеринары спасли ши-тцу по кличке Элли Мэй
Фото: facebook.com/NebraskaHumaneSociety
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Как утверждают ветеринары, питомца, напоминающего клубок грязного и запутанного меха, обнаружили уборщики в доме его недавно умершей хозяйки. Специалисты потратили час, чтобы постричь собаку, и удалили девять фунтов (четыре килограмма) лишнего меха. 

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Сейчас Элли Мэй лечат антибиотиками, поскольку у нее диагностировали проблемы со здоровьем из-за инфекции и грыжи. Однако ветеринары уверены, что теперь она чувствует себя лучше, чем когда-либо.

Скриншот: facebook.com/NebraskaHumaneSociety

Напомни, ранее мы писали, как собака заставила людей спасти ее щенков из-под завалов. Кроме этого, "Сегодня" разработали бизнес-план, как открыть салон красоты для животных.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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