Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы

В отсутствие матери за ползающим по полу ребенком следила сиамская кошка по кличке Гатубела

Кошка спасла ребенка от падения с лестницы Фото: Pixabay

Камеры видеонаблюдения в одном из частных домов колумбийского города Богота сняли, как кошка спасает годовалого ребенка от падения с лестницы. Мать малыша по имени Самуэль, 27-летняя Диана Лорена Альварес, оставила его без присмотра всего лишь на несколько минут. Однако это могло стоить ребенку жизни, сообщает издание Metro.

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"Когда я посмотрела запись с камеры видеонаблюдения, то обнаружила, что кошка спасла моему сыну жизнь, – рассказывает Альварес. – Если бы не она, мой малыш скатился бы с лестницы".

Как выяснилось, в отсутствие матери за ползающим по полу младенцем следила сиамская кошка по кличке Гатубела, которую Альварес взяла из приюта. Когда он направился к выходу на лестницу, животное прыгнуло на мальчика и преграждало ему путь, пока он не повернул обратно.

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