Невероятное видео: собака заставила людей спасти ее щенков из-под завалов

Животное всем своим видом показывало, что нужно спешить, говорят волонтеры

Собака спасла жизнь своим щенкам Фото: Animal Aid Unlimited, India

Волонтеры организации Animal Aid Unlimited, занимающейся спасением бездомных животных, сняли на видео попытки собаки спасти своих щенят из-под обрушившегося дома в индийском штате Раджастхан. Зоозащитники признают, что они не знали, живы ли щенки, но питомец показал им, где нужно копать.

На опубликованном в интернете ролике показано, как беспородная собака отчаянно копает землю возле фундамента дома. Сидящий рядом с ней мужчина убирает обломки камней, чтобы животному было легче. Сначала индиец вытаскивает маленького щенка из ямы и кладет его рядом с собакой, а затем достает второго малыша. Оба детеныша выглядят не старше нескольких недель.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

"Собака всем своим видом показывала, что нужно спешить, чтобы спасти детенышей от смерти от удушья", – рассказывают волонтеры в комментарии для таблоида Daily Mail.

Ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки. Кроме того, мы рассказывали о собаке, которая спасла американца от 50 лет тюрьмы.

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