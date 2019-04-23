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Невероятное животное: уникальный олень-альбинос попал на видео

Американцу удалось недалеко от своего дома снять на видео необычного зверя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Олень-альбинос
Олень-альбинос
Фото: Pixabay

74-летний американец из поселка Брайтон, округ Ливингстон штата Мичиган, по имени Рассел Реом запечатлел на смартфон уникального оленя-альбиноса. Снять необычное животное на видео мужчине удалось недалеко от своего дома, возле дороги. 

"Самка очень неострожно переходила дорогу, ее надо оштрафовать", — шутит Рассел Реом в комментарии для издания Livingston Daily.



По словам биолога Эшли Отенриет, посчитать точное количество оленей-альбиносов по всему миру довольно сложно. "Они настолько редкие, что у нас нет точных данных, — отметила она. — Можете себе представить, насколько они редкие".

Напомним, ранее мы писали, что некоммерческая организация "Фонд выживания орангутангов Борнео" спасла пятилетнюю самку орангутанга-альбиноса от жителей острова Борнео. Люди поймали животное, которое отбилось от матери в лесу. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, что в России туристы обнаружили медведя редкого окраса. На опубликованном видео показано, как мать-медведица идет в сопровождении двух медвежат, один из которых практически белого цвета.

Смотрите видео: в Киеве спасли необычную белую ворону

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