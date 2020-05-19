Невероятную рыбу весом в 280 кг показали на фото

Чтобы вытащить улов из воды, потребовались усилия четырех человек

Четырехметрового пресноводного хвостокола, относящегося к виду Urogymnus polylepis, поймали рыбаки в малайзийском штате Саравак. Ширина рыбы составляла четыре метра, а вес – 280 килограммов. По словам местных жителей, им еще никогда не попадались особи такой величины. Об этом сообщает AsiaOne.

Рыбаки выловили рыбу весом 280 кг Фото: facebook.com/taebegos.lenzah

Чтобы вытащить невероятный улов из воды, потребовались усилия четырех человек, говорят очевидцы. "Огромная рыба попалась в установленную на реке сеть. Мы полтора часа боролись с ней, прежде чем наконец смогли вытащить на рыбацкий причал в Линду", – утверждает один из рыбаков.

Гигантские пресноводные хвостоколы Urogymnus polylepis встречаются в бассейнах крупных рек Индокитая и Борнео. На хвосте рыбы располагается зазубренный шип длиной до 38 сантиметров, способный пробить кость человека.

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Напомним, рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.

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