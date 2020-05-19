Невероятную рыбу весом в 280 кг показали на фото
Чтобы вытащить улов из воды, потребовались усилия четырех человек
Четырехметрового пресноводного хвостокола, относящегося к виду Urogymnus polylepis, поймали рыбаки в малайзийском штате Саравак. Ширина рыбы составляла четыре метра, а вес – 280 килограммов. По словам местных жителей, им еще никогда не попадались особи такой величины. Об этом сообщает AsiaOne.
Чтобы вытащить невероятный улов из воды, потребовались усилия четырех человек, говорят очевидцы. "Огромная рыба попалась в установленную на реке сеть. Мы полтора часа боролись с ней, прежде чем наконец смогли вытащить на рыбацкий причал в Линду", – утверждает один из рыбаков.
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Гигантские пресноводные хвостоколы Urogymnus polylepis встречаются в бассейнах крупных рек Индокитая и Борнео. На хвосте рыбы располагается зазубренный шип длиной до 38 сантиметров, способный пробить кость человека.
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Напомним, рыбак Джейсон Бойлл из американского штата Флорида поймал 159-килограммового групера вида Hyporthodus nigritus размером с человека. Кроме этого, в Сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко.
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