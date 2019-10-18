Невероятные пейзажи Подола: BMW снял рекламу в Киеве

Компания представит новую модель на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года

BMW представил рекламу, снятую в Киеве Фото: BMW

Компания BMW представила снятую в Киеве рекламу новой модели автомобиля – BMW 2 Series Gran Coupé. На коротком ролике зритель может увидеть киевские мосты (даже недостроенный Подольско-Воскресенский), тоннель под Почтовой площадью, набережную, а также виды Подола.

Компания представит новую модель на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года.

Абсолютно новый BMW 2 серии – это авто премиум-класса. Динамично вытянутый силуэт с безрамными боковыми окнами на четырех дверях. Кузов оснащен эксклюзивными деталями, такими как контурные решетки и совершенно новый дизайн задних габаритов.

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Интерьер BMW 2 серии Gran Coupé сочетает в себе спортивный стиль с изысканными материалами и простором. Багажник объемом 430 литров.

Как сообщалось, автогигант BMW, который отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей, выводит на рынок нового игрока в сегменте премиальных четырехдверок – BMW 8-Series Gran Coupe 2020. Ранее "Сегодня" также узнали, как выглядит кабриолет BMW 8-Series нового поколения.

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