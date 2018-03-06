Невероятный сюрприз попался строителям метро в Риме

В римском метро строители обнаружили дом древнеримского военачальника, датированный вторым веком нашей эры. В особняке насчитывают 14 комнат, фонтан во внутреннем дворе. Также неплохо сохранились старинные фрески, мозаики, а также мраморный пол.

Работники нашли этот дом на глубине 12 метров, неподалеку от руин древнеримских казарм.

Главный римский археолог Франческо Просперетти говорит, что работы в метро превратились в "поразительную археологическую строительную площадку".

Чтобы продолжить прокладку туннеля метро, артефакт будет перемещен в другое место.

Напомним, найдены "следы" людей неустановленного биологического вида.

В Индии найдены каменные орудия, изготовителей которых не удалось установить. Насколько известно науке, в эту эпоху и в этих краях не было ни неандертальцев, ни Homo sapiens. Видимо, артефакты принадлежат местным человеческим видам, о которых известно очень мало.

Также сообщалось, что в шедевре Пикассо обнаружили невероятную находку.

Специалисты Национальной галереи искусств, Северо-западного университета и Института искусств Чикаго обнаружили под картиной Пабло Пикассо "Нищенка" перевернутый на 90 градусов пейзаж, написанный другим художником.