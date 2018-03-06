Невероятный сюрприз попался строителям метро в Риме

Сегодня, 11:49

Поразительную находку обнаружили на глубине 12 метров

Дом военачальника. Фото: zametkin.kiev.ua
Дом военачальника. Фото: zametkin.kiev.ua

В римском метро строители обнаружили дом древнеримского военачальника, датированный вторым веком нашей эры. В особняке насчитывают 14 комнат, фонтан во внутреннем дворе. Также неплохо сохранились старинные фрески, мозаики, а также мраморный пол.

Работники нашли этот дом на глубине 12 метров, неподалеку от руин древнеримских казарм.

Главный римский археолог Франческо Просперетти говорит, что работы в метро превратились в "поразительную археологическую строительную площадку".

Чтобы продолжить прокладку туннеля метро, артефакт будет перемещен в другое место.

Напомним, найдены "следы" людей неустановленного биологического вида.

В Индии найдены каменные орудия, изготовителей которых не удалось установить. Насколько известно науке, в эту эпоху и в этих краях не было ни неандертальцев, ни Homo sapiens. Видимо, артефакты принадлежат местным человеческим видам, о которых известно очень мало.

Также сообщалось, что в шедевре Пикассо обнаружили невероятную находку

Специалисты Национальной галереи искусств, Северо-западного университета и Института искусств Чикаго обнаружили под картиной Пабло Пикассо "Нищенка" перевернутый на 90 градусов пейзаж, написанный другим художником.
видео, Италия, метро, дом, находка, сюрприз, невероятное, археолог, интересные новости

Вы сейчас просматриваете новость "Невероятный сюрприз попался строителям метро в Риме". Другие Fun-статьи смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Скандал с историческим домом в Киеве: к фасаду пристроили лифт

14 Декабря 2017, 12:00

Жители считают, что конструкция может разрушить стену и фундамент дома  

Fun

Британец в метро прокатался с ветерком. Фото: pixabay.com

Скоростной спуск в метро закончился для британца двойным ударом в пах

22 Декабря 2017, 13:34

Видео стало вирусным и набрало 371 тысячу лайков и почти 200 тысяч ретвитов
Загрузка...

Спецкор

Как выглядит знаменитый корейский рынок, где время остановилось пару столетий назад

14 Февраля, 17:13

В часе езды от Пхенчхана можно попробовать блинчик из рыбьих костей, сырые грибы в соусе и сделать селфи с продавцами

Fun

Аттракцион впечатляет. Фото: кадр из видео

Самый ужасный в мире аттракцион, от которого сердце уходит в пятки

13 Сентября 2017, 12:42

На высоте 94-го этажа желающие становятся к окну с перилами
Загрузка...