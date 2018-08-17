Невеста без рук и ног надела белое платье и пришла на свадьбу: фото и видео

Женщина удивили гостей на торжестве

Влюбленные из США Аманда Флорес и Фрэнка Бордо встретились в ресторане и полюбили друг друга с первого взгляда в далеком 2003 году. Но на судьбу влюбленных выпало непростое испытание. Однажды из-за опасной инфекции Флорес серьезно заболела и впала в кому. Врачи два месяца пытались спасти ей жизнь. Им даже пришлось ампутировать женщине руки и ноги. Когда Аманда пришла в себя, то не поверила в случившееся.

"Я сказала медикам: "Хорошо, я хочу спать. Не надо мне думать об этом сейчас", – вспоминает Флорес. – Вероятность того, что я когда-нибудь буду самостоятельно ходить, была призрачной. Поэтому мне пришла в голову мысль, что Фрэнка нужно как-то оттолкнуть, чтобы он нашел кого-то лучше и не мучился со мной. Но он решил иначе".

Свадьба Аманды Флорес. Фото: CBS Свадьба Аманды Флорес. Фото: CBS Свадьба Аманды Флорес. Фото: CBS Свадьба Аманды Флорес. Фото: CBS Свадьба Аманды Флорес. Фото: CBS 1/5

В минувшую субботу пара сыграла свадьбу. Флорес и Фрэнк дали друг другу клятвы, которым они были верны с самого начала их отношений – "быть рядом в болезни и горести".

Напомним, 11-летний цыган женился на малолетней цыганке: первые фото. В одном из торговых центров российского города Новосибирск состоялась необычная свадьба. Фото появилось в сети благодаря неравнодушным очевидцам. Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).

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