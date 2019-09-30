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Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

После развода в январе 2018 года девушка переехала в Северную Каролину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Марк Стоун и Меган Уиллис Фото: instagram.com/wearemarkandmegan
Марк Стоун и Меган Уиллис
Фото: instagram.com/wearemarkandmegan

49-летний Марк Стоун из США работал диджеем на свадьбе 26-летней Меган Уиллис, а затем завязал с ней отношения, что привело к разводу молодоженов. По словам девушки, она наняла Марка в качестве диджея на свадебную вечеринку в июле 2016 года, однако только через год поняла, что он является именно тем мучной, которого она ждала всю свою жизнь.Об этом сообщает издание Fox News.

Смотрите видео – стюардессу выгнали с работы из-за желавшего свадьбы жениха:

Девушка поехала навестить родителей в Северную Каролину и зашла в бар, где работал Стоун. Он был в браке уже 27 лет и столкнулся с теми же проблемами, что Уиллис, которая жаловалась, что ее муж предпочитал ей телевизор и компьютерные игры, в то время как она хотела "исследовать мир". Ей не хотелось выпрашивать у мужа внимание, поэтому она подала на развод.

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"Мой брак ничем хорошим не закончился, – рассказывает девушка изданию Daily Mirror, – потому что я не чувствовала себя полностью счастливой, и не получила от этих отношений того, что мне было нужно".

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После развода в январе 2018 года Уиллис переехала в Северную Каролину. Спустя восемь месяцев Стоун тоже развелся. Меган и Марк живут вместе и собираются создать семью, разница в возрасте их не беспокоит. "Нам действительно все равно, что думают другие люди. Мы счастливы", – заявила американка.

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Напомним, "Сегодня" писали о сестре невесты, которая сделала очень странный "подарок" на свадьбу. Ранее также сообщалось, как невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу. Кроме этого, в сети распространяется видеозапись с массовой дракой на чеченской свадьбе. На ролике показана потасовка, которую начали гости торжества, участники свадебного кортежа.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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