Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Девушка страдает гормональным расстройством

Невеста выгнала подругу со свадьбы Фото: Depositphotos

Анонимная девушка поделилась с пользователями портала Reddit историей необычного инцидента. Дело в том, что невеста решила не приглашать близкую подругу на свою свадьбу из-за большого размера ее груди.

Незнакомка рассказала, что ее подруга Эрин страдает гормональным расстройством, из-за которого ее грудь стала "огромной". Она отметила, что семья Эрин и она сама несколько раз намекали девушке, чтобы та уменьшила грудь хирургическим путем, однако Эрин заявила, что боится операций. "Я не хочу, чтобы первым, что вспоминалось бы людям о моей свадьбе, была гигантская грудь подружки невесты", – призналась автор поста.

Кроме того, она переживала из-за единообразия нарядов всех подружек, поскольку Эрин не сможет надеть выбранное платье без бретелек. "Из-за толстых бретелек бюстгальтера ей придется надеть платье с длинными рукавами. Неужели это значит, что мне придется заставить и других девочек надевать такие платья в разгар лета?" — негодовала она.

В конце поста незнакомка попросила других пользователей платформы поделиться своими мыслями, и большинство раскритиковали ее за эгоизм.

"Ты подлая. Ты намеренно не приглашаешь человека на свадьбу по медицинской причине, которая от нее не зависит. Представь, если бы она была инвалидом или у нее был бы вместо руки протез, и сама все поймешь", — призывали они.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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