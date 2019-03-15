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Невеста обнаружила в свадебных туфлях невероятный сюрприз

Женщина получила посылку с туфлями от онлайн-магазина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
В свадебных туфлях невеста обнаружила надпись от матери
В свадебных туфлях невеста обнаружила надпись от матери
Фото: Pixabay

38-летняя британка Эмма из деревни Кибуорт, графство Лестершир (Великобритания), обнаружила в свадебных туфлях невероятный сюрприз от умершей от рака матери, сообщает HuffPost.

Женщина обручилась в 2016 году. Через месяц после этого ее матери диагностировали терминальную стадию рака легких. Невеста очень надеялась, что мать доживет до свадьбы, назначенной на август 2019 года, но женщина скончалась в 2017 году.

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В начале марта Эмма получила посылку с туфлями. Невеста достала обувь и обнаружила на подошвах послание. "Я хотела, чтобы ты получила от меня подарок в день свадьбы. Эти туфли — мой подарок тебе", — прочитала она на левой туфле. Все еще не понимая, от кого она получила подарок, Эмма взяла в руки правую туфлю и прочла: "Надеюсь, этот день станет для тебя волшебным. Я очень, очень, люблю тебя и крепко обнимаю. Целую, мама".

"Я расплакалась. Мое сердце будто на куски разлетелось. Я не могла дышать, не могла говорить", — призналась женщина.

Аманда Вайзе, владелица онлайн-магазина, где мать невесты заказала туфли, отметила, что эта пара обуви "вызвала у нее очень много эмоций". "Надеюсь, они подарят ей немного спокойствия в день свадьбы. Будто мать сама ведет ее к алтарю", — заметила женщина.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире. Кроме этого, отец сделал забавную пародию на свадебное путешествие дочери.

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