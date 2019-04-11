Невеста перед свадьбой шокировала подругу неожиданным заявлением

Это произошло примерно за год до свадьбы, говорит женщина

Невеста предложила подруге сделать аборт Фото: Depositphotos

Пользовательница сети пожаловалась на свою подругу Кейт, которая потребовала от нее сделать аборт в преддверии своего бракосочетания. По мнению невесты, так церемония прошла бы "более гладко". Своим откровением женщина поделилась в группе в Facebook.

По словам автора поста, все произошло примерно за год до свадьбы. Она узнала, что беременна и поделилась новостью с подругой. "Я сказала Кейт, ожидая ее радости за меня, не так ли? А вот и нет. Она тут же сказала, что я буду в состоянии стресса, пытаясь найти подходящее платье подружки невесты", — рассказала она в интервью таблоиду Daily Mail.

Со слов пользовательницы, после этого невеста добавила: "Тебе не кажется, что для тебя будет лучше сделать аборт?" Женщина утверждает, что невеста настаивала на операции и даже уговорила свою мать переубедить ее. Однако та поздравила подружку невесты и поддержала ее решение рожать.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти. Также "Сегодня" писали, как таинственная незнакомка на свадьбе влюбила в себя жениха.

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