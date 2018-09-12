Невеста потрясла гостей на свадьбе отчаянным поступком

Праздник обошелся женщине в 659 тысяч гривен

Необычная "одинокая» свадьба. Фото: pixabay

Жительница Франции 38-летняя Летисия Нгуен осталась сама за три месяца до запланированной свадьбы, но не растерялась. Женщина нашла способ отметить свадьбу без жениха. Об этом сообщило издание Greek City Times.

Избранник Нгуен бросил невесту за три месяца до церемонии, в организации которой до этого активно участвовал. Расстроенная и обескураженная француженка решила, что свадьба у нее все равно будет, но без жениха.

Необычная "одинокая" свадьба. Фото: Laëtitia Nguyen Необычная "одинокая" свадьба. Фото: Laëtitia Nguyen Необычная "одинокая" свадьба. Фото: Laëtitia Nguyen Необычная "одинокая" свадьба. Фото: Laëtitia Nguyen Необычная "одинокая" свадьба. Фото: Laëtitia Nguyen 1/5

Нгуен пригласила родителей, сестру с женихом и нескольких самых близких друзей и отыграла свадьбу сама с собой на греческом острове Санторини. Праздник обошелся женщине в 18 тысяч фунтов (примерно 659 тысяч гривен).

Свадебными снимками поделился профессиональный фотограф, а сама женщина рассказала, что считает себя потрясающей. Также Нгуен заморозила свои яйцеклетки в надежде позже родить ребенка.

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