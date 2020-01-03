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Невеста прикрыла слишком откровенное декольте букетом и шокировала сеть: фото

Женщина в платье с глубоким V-вырезом удивила Сеть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33
Невеста из-за откровенного платья подверглась критике
Невеста из-за откровенного платья подверглась критике
Фото: Unsplash

Участники закрытого Facebook-сообщества That's it, I'm wedding shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") раскритиковали анонимную невесту за слишком откровенное декольте на свадьбе.

На фотографию обратила внимание американка Элизабет Меган Куон. "Всегда есть бахрома", – подписала снимок женщина.

Фото: facebook.com/groups/TIIWS

Пользователи Сети сразу же начали активно обсуждать наряд невесты. "О господи! Это так ужасно", "Кукла выходит замуж", "Создателей этого платья вдохновил измельчитель бумаги?", "Как раз к Рождеству. И елку наряжать не надо", "Этот глубокий V-вырез портит весь образ. Очень вульгарно", "Грудь выглядит так, словно собирается сбежать", "Почему почти все называют это платьем? По-моему, это – штаны. И они уродливее, чем портрет Дориана Грея после 100 лет греха", – пишут юзеры в комментариях.

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Некоторые подписчики That's it, I'm wedding shaming отреагировали на необычный наряд девушки на свадьбе забавными фотожабами.

Напомним, ранее в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье. Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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