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Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

Курьезная фотография появилась на странице в Twitter Труман Бурбанка из Ямайки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:17
Оптическая иллюзия наградила невесту огромными ягодицами
Оптическая иллюзия наградила невесту огромными ягодицами
Фото: Depositphotos

Пользователь Twitter Труман Бурбанка опубликовал у себя на странице забавную оптическую иллюзию невесты с ягодицами огромного размера. Мужчина подписал фото: "Тот самый случай, когда свадьба на Ямайке началась вовремя". Таким образом он посмеялся над известной склонностью жителей страны к опозданиям.

На снимке мужчина вместе со своей возлюбленной стоят рядом с пустыми стульями для гостей. Однако внимание большинства юзеров привлекли не пустые стулья, а ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими.

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На самом деле рядом с невестой согнулась еще одна девушка. "Только из комментариев я поняла, что все дело в угле съемки", – прокомментировал один из пользователей сети. "Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на этом фото две женщины", – отметил другой.

Ранее "Сегодня" писали, как отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик. Кроме этого, мы рассказывали, как ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией. Также сообщалось об учительнице начальных классов из Канады, которая готовилась к уроку и случайно создала новую оптическую иллюзию.

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Источник: Сегодня
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