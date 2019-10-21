Невеста съела свой букет на свадьбе: курьезные фото

Девушка шокировала гостей, когда съела свои "цветы"

Невеста съела свой букет на свадьбе Фото: instagram.com/tysonbrand

В октябре 2019 года американка по имени Блэр Харли вышла замуж за своего парня Адама Тайсона. Свадьбу отмечали в отеле Radisson в Толедо (штат Огайо), и невесту успели прославиться в сети.

Зная, что Блэр – большая любительница фастфуда, ее подружка и кузина Дженна Спетц вручила ей необычный букет, сделанный по спецзаказу из куриных наггетсов. Блэр шокировала гостей, когда съела свои "цветы" сразу же после тоста в честь молодоженов.

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Однако для гостей Адам и Блэр заказали блюда изысканной кухни. Сама невеста заплатила дополнительно за то, чтобы лично ей подали тарелку с фастфудом. Так что "куриный" букет оказался для нее приятным и неожиданным дополнением к ее меню.

Невеста съела свой букет на свадьбе Фото: instagram.com/tysonbrand Невеста съела свой букет на свадьбе Фото: instagram.com/tysonbrand Невеста съела свой букет на свадьбе Фото: instagram.com/tysonbrand Невеста съела свой букет на свадьбе Фото: instagram.com/tysonbrand Невеста съела свой букет на свадьбе Фото: instagram.com/tysonbrand Невеста съела свой букет на свадьбе Фото: instagram.com/tysonbrand 1/6

"Реакция Блэр была просто бесценной. Она расплылась в ухмылке от уха до уха и захихикала", – рассказала Дженна изданию Business Insider.

Напомним, в США букет невесты достался оленю. Кроме этого, в Канаде произошел курьез на свадьбе – бросая свадебный букет незамужним подругам, невеста случайно забросила его на люстру.

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