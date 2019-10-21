Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невеста съела свой букет на свадьбе: курьезные фото

Девушка шокировала гостей, когда съела свои "цветы"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04
Невеста съела свой букет на свадьбе
Невеста съела свой букет на свадьбе
Фото: instagram.com/tysonbrand

В октябре 2019 года американка по имени Блэр Харли вышла замуж за своего парня Адама Тайсона. Свадьбу отмечали в отеле Radisson в Толедо (штат Огайо), и невесту успели прославиться в сети.

Зная, что Блэр – большая любительница фастфуда, ее подружка и кузина Дженна Спетц вручила ей необычный букет, сделанный по спецзаказу из куриных наггетсов. Блэр шокировала гостей, когда съела свои "цветы" сразу же после тоста в честь молодоженов.

Смотрите видео: свидетель подменил невесту на свадьбе в США

Однако для гостей Адам и Блэр заказали блюда изысканной кухни. Сама невеста заплатила дополнительно за то, чтобы лично ей подали тарелку с фастфудом. Так что "куриный" букет оказался для нее приятным и неожиданным дополнением к ее меню.

Невеста съела свой букет на свадьбе
Фото: instagram.com/tysonbrand
Невеста съела свой букет на свадьбе
Фото: instagram.com/tysonbrand
Невеста съела свой букет на свадьбе
Фото: instagram.com/tysonbrand
Невеста съела свой букет на свадьбе
Фото: instagram.com/tysonbrand
Невеста съела свой букет на свадьбе
Фото: instagram.com/tysonbrand
Невеста съела свой букет на свадьбе
Фото: instagram.com/tysonbrand
1/6

"Реакция Блэр была просто бесценной. Она расплылась в ухмылке от уха до уха и захихикала", – рассказала Дженна изданию Business Insider.

Напомним, в США букет невесты достался оленю. Кроме этого, в Канаде произошел курьез на свадьбе – бросая свадебный букет незамужним подругам, невеста случайно забросила его на люстру.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жених перед роскошной свадьбой сбежал от беременной невесты Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта Молодожены пришли на свадьбу в нижнем белье: фото Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото
фото видео США свадьба невеста
Реклама

Новости партнеров

Семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт

Популярные статьи

Вчера, 16:55Психология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на 20 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 октябряШоу-бизнес

Потап, Кухар, Дзидзьо и Сумская встретились с президентом Зеленским

19 октябряТехно

Volvo полностью переходит на выпуск электромобилей

19 октябряFun

19 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряШоу-бизнес

Две операции и надежда на выздоровление: последние новости о состоянии Заворотнюк

18 октябряFood

Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю

18 октябряШоу-бизнес

До и после: Сэльма Блэр из-за химиотерапии изменилась до неузнаваемости

18 октябряШоу-бизнес

Шестилетняя украинка завоевала титул "Принцесса мира": фото

18 октябряFood

Что приготовить на ужин в мультиварке: ТОП-5 рецептов

18 октябряFun

Ученые показали необычное существо с 720 полами: фото

18 октябряFun

18 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 октябряFun

Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги

18 октябряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

18 октябряТехно

Пользователи Windows 7 получают неприятные уведомления

Новости партнеров

Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
В сети показали, как сменил имидж Александр Пикалов
В сети показали, как сменил имидж Александр Пикалов
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
Осень 2019: самые модные сапоги
Осень 2019: самые модные сапоги
Невеста
Невеста "Холостяка" Добрынина показала, как отметила девичник
Девушка Сикана. У чемпиона мира огненный вкус
Девушка Сикана. У чемпиона мира огненный вкус