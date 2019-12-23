Невеста удивила нарядом с глубоким декольте: "Как можно прийти в таком на свадьбу"
Девушку раскритиковали подписчики закрытого Facebook-сообщества That's it, I'm wedding shaming
Участники закрытого Facebook-сообщества That's it, I'm wedding shaming раскритиковали анонимную невесту за слишком откровенное декольте на свадьбе. На пост обратило внимание издание The Sun.
На обнародованном снимке показана невеста, которая примеряет у зеркала белый наряд – подвенечный комбинезон со слишком глубоким декольте. Это костюм с широкими штанинами, крупными вырезами на груди и по бокам, а также с открытой спиной.
Смотрите видео: подборка самых странных курьезов на свадьбах
"У нее, видимо, нет друзей, которые по-настоящему ее любят", "Выглядит жалко", "Она из категории людей, у которых дома нет зеркал", "Мне было бы стыдно появиться в таком виде перед людьми", "Такие комбинезоны редко кому-то подходят, а этот – уж точно не для нее", – пишут пользователи закрытого сообщества.
Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье. Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.