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Невеста ушла из жизни за несколько часов до свадьбы

Перед смертью женщина хотела осуществить свое последнее желание

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:22
Хэзел Джек умерла за несколько часов до свадьбы Фото: Petr Ovralov / Unsplash
Хэзел Джек умерла за несколько часов до свадьбы
Фото: Petr Ovralov / Unsplash

42-летняя Хэзел Джек из шотландской деревни Карнуэт, Ланаркшир, шесть лет безуспешно боролась с прогрессирующим метастатическим раком молочной железы и ушла из жизни за несколько часов до собственной свадьбы. Об этом пишет издание The Sun.

22 января медики констатировали, что болезнь женщины больше не поддается лечению и перешла в терминальную стадию. Узнав об этом, Хэзел Джек захотела осуществить свое последнее желание – выйти замуж за 42-летнего возлюбленного Джоно Голда.

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Друзья невесты опубликовали в соцсетях призыв помочь ей с организацией свадьбы. Церемония должна была состояться в замке Корнхилл в городе Биггар в четверг, 30 января. Но утром в этот день Джек скончалась.

Хэзел Джек
Фото: facebook.com/gillychick
Хэзел Джек
Фото: facebook.com/gillychick
Хэзел Джек
Фото: facebook.com/gillychick
Хэзел Джек
Фото: facebook.com/gillychick
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"Прекрасная Хэзел умерла сегодня утром после борьбы с раком. Семья хотела бы пригласить вас присоединиться к ним в замке Корнхилл в Биггаре, чтобы помянуть Хэзел и поделиться воспоминаниями о ней, как она этого хотела", – сообщила сестра покойной Джиллиан Андерсон.

Напомним, ранее мы писали о 30-летней бразильской медсестре по имени Джессика Гуедес, которая умерла в салоне лимузина по дороге на собственную свадьбу в городе Сан-Паулу. Женщина была на шестом месяце беременности. Кроме этого, мы рассказывали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Мужчина нес свадебные подарки в номер для новобрачных, упал с высоты 3,7 метра и впал в кому.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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