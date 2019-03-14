Невеста в день свадьбы пришла к жениху на кладбище

Девушка решила почтить память возлюбленного

Невеста пришла на кладбище к жениху в день их свадьбы Фото: Leah Kelley от Pexels

22-летняя студентка иранского происхождения Сара Белуджи в день свадьбы надела белое платье и пришла к своему жениху на кладбище. Таким образом девушка решила почтить память возлюбленного, который погиб за две недели до церемонии их бракосочетания.

Издание Chattanooga's Times Free Press сообщает, что 24-летний студент Мохаммад Шарифи из города Нашвилл, штат Теннесси (США), погиб 19 февраля. Он договорился о продаже игровой консоли Xbox One через Facebook и встретился с покупателем вечером на парковке. 20-летний клиент не захотел платить и застрелил Шарифи. Молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии, вскоре он скончался.

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Сара приехала в больницу первой из родственников Шарифи, но все же она не успела увидеть жениха. Как только девушке сообщили о смерти возлюбленного, она потеряла сознание. "Когда я очнулась, я подумала: "Нет, это просто сон. Мы женимся через две недели. Я ведь видела его тем вечером"", — призналась Сара.

В воскресенье, 10 марта, когда пара должна была сыграть свадьбу, Белуджи пришла на могилу возлюбленного в свадебном платье. Перед уходом мать накинула на невесту черную траурную вуаль.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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