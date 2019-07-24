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Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

Внешний вид экстравагантной девушки удивил гостей на торжестве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40
Свадебное платье невесты в прозрачном стиле шокировало гостей
Свадебное платье невесты в прозрачном стиле шокировало гостей

В Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда актрисы и модели Эммы Розенцвейг на свадьбе. На фото девушка идет с букетом в прозрачном платье со шлейфом и в огромной шляпе модного дома Jacquemus. Внешний вид экстравагантной невесты шокировал гостей на торжестве, а затем и пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.
 

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"Меня выводят из себя причуды богатых людей. Они не знают, куда девать деньги, в то время как другие сводят концы с концами. Шляпа, очевидно, настолько абсурдна, что я до сих пор смеюсь, когда вижу эти снимки. Надела бы хотя бы комбинацию или, например, красивое белье под это невероятное платье", – подписала публикацию автор поста.

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Другие пользователи разделили мнение автора поста. "А где был жених? Искал подходящее белье и нормальную шляпу своей будущей жене?" – прокомментировала первая. "Так нелепо. Она бы выглядела прекрасно в белом платье-комбинации и, конечно, в шляпе нормального размера", – написала вторая. "Телесное кружевное платье с белым бельем еще ладно, но шляпа просто убийственна. Черт знает что", – добавила третья. 

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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Источник: Сегодня
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