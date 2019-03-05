Невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру

Инцидент произошел, когда родственница произнесла тост

Невеста выгнала сестру со свадьбы Фото: rawpixel.com from Pexels

Невеста выгнала со свадьбы свою сестру, которая привлекла к себе слишком много внимания со стороны гостей торжества. Об этом девушка под ником throwaway52817276 написала на Reddit.

Новобрачная утверждает, что во время речи на торжестве ее родственница произнесла тост, и рассказала, что жених очень поддерживал ее, когда та находилась в тяжелой депрессии. Так она надеялась продемонстрировать его лучшие качества.

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Однако автор поста сочла такое поведение неуместным и эгоистичным. "Не только это, но и вся речь была о ней. На моей свадьбе. 90 процентов гостей потом чествовали ее и говорили о том, какая она "сильная". Никто не обращал на меня внимания на моей собственной свадьбе!" — злилась девушка.

Невеста выгнала сестру с торжества, отчитав ее. По ее словам, родители поддержали ее поступок, однако муж и близкие друзья сочли такое поведение грубым. А вот пользователи Reddit окрестили автора поста самовлюбленной эгоисткой и порекомендовали подумать над своим поведением, а также попросить прощение у сестры.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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