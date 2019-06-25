Невесту обвинили в хитрой схеме выманивания у гостей подарков

Пользователи сети оправдывают девушку тем, что она в состоянии стресса перед бракосочетанием

Невеста захотела провести свадьбу без подруги Фото: Depositphotos

Анонимная девушка с ником Stormborn написала длинный пост в Reddit, в котором обвинила во лжи выходящую замуж подругу детства. Дело в том, что Stormborn получила приглашения только на девичник, а на самой свадьбе, по словам невесты, "будет очень много родственников" и все места уже заняты. Автор поста уверена, что таким образом подруга просто хочет получить от нее подарок и сэкономить на ресторане. Кроме того, она выяснила, что остальные участницы девичника на церемонию приглашены.

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Stormborn не стала скрывать своих чувств и написала подруге в резкой форме, что та повела себя грубо и непорядочно. Некоторые друзья посоветовали девушки извиниться, оправдывая невесту тем, что она в состоянии стресса, однако большинство пользователей поддержали автора поста.

Позже Stormborn поделилась с подписчиками новостью о примирении с подругой. Она позвонила ей, извинилась и объяснила свою реакцию на ее поступок. Невеста в ответ сказала, что не ждала от нее подарков, а просто хотела, чтобы подруга хотя бы таким образом была причастна к большому событию в ее жизни.

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