Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невесту обвинили в хитрой схеме выманивания у гостей подарков

Пользователи сети оправдывают девушку тем, что она в состоянии стресса перед бракосочетанием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Невеста захотела провести свадьбу без подруги
Невеста захотела провести свадьбу без подруги
Фото: Depositphotos

Анонимная девушка с ником Stormborn написала длинный пост в Reddit, в котором обвинила во лжи выходящую замуж подругу детства. Дело в том, что Stormborn получила приглашения только на девичник, а на самой свадьбе, по словам невесты, "будет очень много родственников" и все места уже заняты. Автор поста уверена, что таким образом подруга просто хочет получить от нее подарок и сэкономить на ресторане. Кроме того, она выяснила, что остальные участницы девичника на церемонию приглашены. 

Смотрите видео: в России сняли на видео неудачное похищение невесты

Stormborn не стала скрывать своих чувств и написала подруге в резкой форме, что та повела себя грубо и непорядочно. Некоторые друзья посоветовали девушки извиниться, оправдывая невесту тем, что она в состоянии стресса, однако большинство пользователей поддержали автора поста.

Читайте также
Свадьба без жениха: 38-летняя женщина устроила эпатажную церемонию

Позже Stormborn поделилась с подписчиками новостью о примирении с подругой. Она позвонила ей, извинилась и объяснила свою реакцию на ее поступок. Невеста в ответ сказала, что не ждала от нее подарков, а просто хотела, чтобы подруга хотя бы таким образом была причастна к большому событию в ее жизни.

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Выжившая в страшном ДТП девушка вышла замуж: появились фото В Днепре военный после комы женился в реанимации Невеста спустя 16 дней брака сбежала от мужа со священником Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото
видео свадьба курьез скандал невеста
Реклама

Новости партнеров

«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
«Нет смысла скрывать»: Сергей Лазарев показал, на ком «женился»
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети
Наталья Фриске увидела сына сестры: «Какой он красивый»
Наталья Фриске увидела сына сестры: «Какой он красивый»
«Теперь все ясно!» Стало известно, на кого похож сын Галкина
«Теперь все ясно!» Стало известно, на кого похож сын Галкина

Популярные статьи

Сегодня, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Вчера, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

Вчера, 12:59Fun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Вчера, 09:37Fun

Курьезное видео: украинец из-за упавшего смартфона застрял в люке вверх ногами

Вчера, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Вчера, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

23 июняТехно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23 июняFun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 июняПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
В Самаре утонула певица Юлия Гольдина
В Самаре утонула певица Юлия Гольдина
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Внебрачная дочь Головина госпитализирована в тяжелом состоянии
Внебрачная дочь Головина госпитализирована в тяжелом состоянии
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь