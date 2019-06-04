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Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Фотография девушки появилась в Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:23
Девушку высмеяли в сети из-за свадебного наряда
Девушку высмеяли в сети из-за свадебного наряда
Фото: Depositphotos

В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"), в которой юзеры регулярно высмеиваются нелепые свадебные наряды, появилась фотография невесты с нестандартной внешностью. Девушка позирует перед зеркалом в комплекте из белой футболки и длинной юбки, сшитых из узорчатой ткани, сообщает таблоид The Sun.

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Эта публикация набрала более 900 комментариев, большинство из них негативные. "Надеть пижаму на свадьбу? Я такого еще не видела", "Снимите это немедленно", "Какая-то нелепость", "Боже, ну как можно выходить замуж в таком", "Неужели никто из ее друзей не захотел помочь ей найти что-то менее похожее на занавески?", "Это просто скатерть. Почему друзья ей наврали?", пишут пользователи сети в комментариях. 

Невесту раскритиковали из-за "неудачного платья"
Невесту раскритиковали из-за "неудачного платья"
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

Некоторые пользователи попытались защитить анонимную невесту. "Вероятно, перед тем, как высмеивать ее, нам следует поговорить о том, как трудно большим женщинам найти доступное свадебное платье, не похожее на пижаму", – призывали они. 

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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