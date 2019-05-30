Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Девушка из США удивила пользователей сети необычным нарядом

Необычное платье невесты удивило юзеров в сети Фото: Depositphotos

Девушка из США решила устроить свадьбу на пляже и заказала себе на церемонию белое платье, которое максимально подходило бы к этим экзотическим условиям. Однако перед торжеством видео с финальной примерки наряда в ателье неожиданно появилось Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами"), где пользователи сети высмеяли "странный стиль" невесты.

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"Тебе лучше одеться до того, как у твоей свекрови и ее семьи начнется истерика", – порекомендовала одна из подписчиц. "Без юбки это выглядит стремно", – высказалась другая. "Я бы не хотела смотреть на твою промежность во время свадьбы", – ужаснулась третья.

В США невеста выбрала необычное свадебное платье Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

Однако нашлись и те, кто выступил в защиту невесты. "Честно говоря, сам по себе дизайн великолепен", – посчитали одни. "Она воодушевлена, и платье ей идеально подходит!" – заметили другие.

В США невеста выбрала необычное свадебное платье Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы писали о том, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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