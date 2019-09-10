Невесту высмеяли из-за обручального кольца на свадьбе: фото

Подписчики Facebook-группы ринулись критиковать анонимную девушку

Невесту подняли на смех в сети за кольцо без бриллиантов Фото: Pixabay

В Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming ("Вот так я насмехаюсь над кольцами") появилась фотография необычного обручального кольца без драгоценных камней. На снимок свадебного украшения обратили внимание подписчики сообщества, раскритиковав анонимную невесту за "весьма странный выбор".

Скриншот: That's it, I'm ring shaming.

"Как же я рада, что, наконец, могу назвать его своим женихом!" — поделилась радостью неизвестная девушка и приложила фотографию украшения. Ее кольцо представляет собой серебряную и золотую U-образные петли, соединенные вместе на внешней стороне пальца.

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Юзеры принялись язвить по поводу слишком простого дизайна украшения. "Похоже на те две штуки, которыми ты пользуешься, когда хочешь вытащить sim-карту из iPhone", – отметила одна комментаторша. "Отличные скрепки", – заявила вторая. "Когда хочешь отличиться и уверяешь, что тебе не нужно кольцо с камнями, ты получаешь вот это", – пошутила третья пользовательница соцсети.

Напомним, ранее мы писали о том, как автор колонки в газете Pittsburgh Post Gazette посоветовала читательнице расстаться с женихом, который не стал покупать обручальное кольцо с настоящим бриллиантом. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о невесте, которую на свадьбе обидела необычная форма кольца.

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