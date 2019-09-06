Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото

Подписчики Facebook-группы ринулись критиковать пухлые руки девушки

Невесту раскритиковали в сети из-за некрасивых рук Фото: Depositphotos

В Facebook-группе That's It, I'm Ring Shaming ("Вот так я насмехаюсь над кольцами") подруга анонимной невесты опубликовала фотографию ее помолвочного кольца, чем вызвала дискуссию среди подписчиков сообщества. Юзеры подняли на смех этот снимок из-за толстых и волосатых пальцев девушки.

Скриншот: That's it, I'm ring shaming.

На снимке запечатлена левая рука будущей невесты с кольцом на безымянном пальце, украшенным драгоценными камнями. "После помолвки моя лучшая подруга разрешила мне выложить ее кольцо! Оно было сделано на заказ, жених заплатил за него три тысячи фунтов стерлингов. Он хранил его четыре года в сейфе своей матери. А встречаются они уже десять лет", – подписала публикацию автор.

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"Пухлые пальцы – это еще полбеды. Она могла хотя бы побриться", "Кольцо на заказ, которое даже ей не подходит? За 10 лет отношений он не смог выяснить ее размер? А чего он ждал четыре года?", "Три тысячи? Выглядит дешево. И эти пальцы", "Нужно было выбирать кольцо побольше, чтобы оно хотя бы налезало на ее толстые пальцы", – пишут в комментариях участники группы.

Напомним, ранее мы писали о том, как автор колонки в газете Pittsburgh Post Gazette посоветовала читательнице расстаться с женихом, который не стал покупать обручальное кольцо с настоящим бриллиантом. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о невесте, которую на свадьбе обидела необычная форма кольца.

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