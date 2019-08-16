Невесту "затравили" в сети из-за неудачного маникюра на свадьбе: фото

Девушка хотела похвастаться перед пользователями сети, однако была высмеяна юзерами

Маникюр невесты раскритиковали в сети Фото: Pixabay

В Facebook-группе That’s It, I’m Ring Shaming ("Вот так я насмехаюсь над обручальными кольцами") подписчики раскритиковали анонимную невесту за неудачный маникюр на свадьбе. Девушка хотела похвастаться своим обручальным кольцом, однако была высмеяна юзерами за слишком длинные и острые ногти.

Невеста была осмеяна за уродливый маникюр Фото: That’s It I’m, Ring Shaming

На фото невеста демонстрирует перстень с крупным камнем, который закреплен четырьмя крапанами. По бокам кольцо украшено дорожками из камней меньшего размера. "Это мое обручальное кольцо. Мне очень интересно, что вы все скажете про него", – подписала она снимок.

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Пользователи сети обратили внимание не на украшение, а на уродливый маникюр и раскритиковали его. "Дорогуша, прости, но я не могу разглядеть кольцо за этими когтями", – пошутила одна комментаторша. "Во-первых, я насмехаюсь над твоим маникюром, а во-вторых, это кольцо куплено в супермаркете?" – удивилась другая подписчица. "У тебя форма ногтей, как у героиновой наркоманки", – заметила третья.

Напомним, ранее мы писали о том, как автор колонки в газете Pittsburgh Post Gazette посоветовала читательнице расстаться с женихом, который не стал покупать обручальное кольцо с настоящим бриллиантом. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о невесте, которую на свадьбе обидела необычная форма кольца.

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