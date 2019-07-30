Невесту жестко высмеяли из-за свадебного платья в дырочки: фото

Пользователи сети в группе That's It, I'm Wedding Shaming раскритиковали наряд девушки

Невесту высмеяли из-за свадебного платья Фото: Depositphotos

В Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры у пользователей сети.

Невесту высмеяли из-за свадебного платья Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

"Я не знаю этих людей, я уверен, что они милые, но мне очень не нравится эта сумка", – написал автор поста под ником AC Eaton. Юзеры в комментариях его поддержали, также отреагировав на снимок критикой.

Смотрите видео: сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба

"Я клянусь, что она одета в одну из старых кружевных штор моей бабушки", – написал один из пользователей сети. "Боже, если вы хотите носить кошелек в день свадьбы – хорошо, но не надевайте это хотя бы у алтаря!" – высказался второй. "На самом деле это платье – одно из худших, которые я когда-либо видела", – отметила девушка по имени Райян Фаррелл.

Фотография со свадьбы AC Eaton за несколько часов собрала больше 150 комментариев.

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram