Невезучий котенок "взорвал" сеть: забавные кадры

У животного был неудачный день, пишут в сети

Котенок. Фото: pixabay

Невезучий котенок насмешил пользователей сети Instagram. Животное не смогло пролезть в дверь вслед за мамой-кошкой и осталось плакать на улице.

На записи показано, как мама-кошка, стоящая вместе с котенком у закрытой двери, открывает ее лапой и проскакивает внутрь помещения. При этом малыш не успевает проследовать за ней, дверь захлопывается и он остается один.

Напомним, умерший при пожаре кот "воскрес" на руках у спасателя: невероятное видео.

В Волгограде при тушении дома пожарные спасли отравившегося угарным газом кота. Один из спасателей вынес уже почти бездыханное тело домашнего питомца на улицу. После непрямого массажа сердца и глотка кислорода кот на радость взволнованной хозяйке "воскрес".

Сайт "Сегодня ранее также сообщал, что самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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