Невезучий вор в странном костюме провалил ограбление и опозорился

Мужчина удивил полицейских необычным нарядом

Вор в костюме единорога попался полицейским Фото: Pixabay

В США полиция округа Балтимора столкнулась с необычным костюмированным ограблением. Американец с ломом, одетый в костюм единорога, попытался ограбить маленькую лавку, но угодил в ДТП, уезжая с места преступления, сообщает Associated Press.

Попытка ограбления произошла утром в субботу, 16 марта. Мужчина одетый как единорог, попытался ограбить небольшой магазин. Сразу после преступления он скрылся на машине с сообщником, но попал в аварию.

Сейчас грабитель-единорог и второй преступник находятся в больнице. Никакие обвинения пока не были выдвинуты. Также в полиции не уточнили было ли что-то украдено. Тем временем, пользователи сети уже назвали его "самым невезучим вором".

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.

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