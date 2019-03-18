Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невезучий вор в странном костюме провалил ограбление и опозорился

Мужчина удивил полицейских необычным нарядом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Вор в костюме единорога попался полицейским
Вор в костюме единорога попался полицейским
Фото: Pixabay

В США полиция округа Балтимора столкнулась с необычным костюмированным ограблением. Американец с ломом, одетый в костюм единорога, попытался ограбить маленькую лавку, но угодил в ДТП, уезжая с места преступления, сообщает Associated Press.

Попытка ограбления произошла утром в субботу, 16 марта. Мужчина одетый как единорог, попытался ограбить небольшой магазин. Сразу после преступления он скрылся на машине с сообщником, но попал в аварию.

Сейчас грабитель-единорог и второй преступник находятся в больнице. Никакие обвинения пока не были выдвинуты. Также в полиции не уточнили было ли что-то украдено. Тем временем, пользователи сети уже назвали его "самым невезучим вором".

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. 

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.

Смотрите видео: в Одессе вор-неудачник сломал ноги после ограбления квартиры

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Пес ограбил полицейский участок в разгар рабочего дня и попал на видео Откровенный наряд пассажирки вызвал скандал на борту самолета В России "экзорцист" в фартуке "изгнала дьявола" из покупательницы
видео США вор курьез костюм единорог
Реклама

Новости партнеров

Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram
Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram
Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность
Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Популярные статьи

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

15 мартаFun

15 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

15 мартаWellness

Японская диета на 13 дней: меню для похудения

15 мартаТехно

Первый в истории ядерный взрыв показали в Full HD

Новости партнеров

Полина Уварова пыталась покончить с собой
Полина Уварова пыталась покончить с собой
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
7 причесок, которые сделают вас моложе
7 причесок, которые сделают вас моложе
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном
Самые красивые кибреспортсменки. А вы знаете, как они выглядят?
Самые красивые кибреспортсменки. А вы знаете, как они выглядят?