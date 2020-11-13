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Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

Сегодня, 12:02

Подробностями курьезной истории она поделилась в Facebook

Невеста по имени Обри заказала в интернет-магазине приталенное свадебное платье со стразами и оборками, а ей прислали наряд свободного кроя и без каких-либо украшений. Девушка отправила гневное письмо в магазин и приложила снимки, которые она сделала во время примерки. Также клиентка потребовала вернуть потраченные на покупку средства. Об этом сообщает портал News.com.au.

Вскоре Обри пришел ответ. Как выяснилось, она надела платье наизнанку.

"Кто же знал, что они пришлют вывернутое наизнанку платье! В конечном итоге оно оказалось очень красивым", – написала она в закрытом сообществе в Facebook, отметив, что поделилась произошедшим в соцсетях, поскольку "и магазин, и все остальные заслуживают немного веселья в это непростое время".

Невеста надела платье наизнанку
Невеста надела платье наизнанку
Фото: News.com.au

Подписчики сообщества с юмором отреагировали на публикацию Обри. "Ты в своем стиле", "Я так тебе сочувствую! Я чуть не умерла от смеха, бедная девочка", "Сегодня ты прославилась в интернете", "Ты выглядишь прекрасно! Даже когда оно было надето наизнанку", – пишут они.

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Напомним, ранее в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок невесты с пышными формами, на которой разорвалось свадебное платье.

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Кроме этого, мы рассказывали, как в Сети невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья.

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