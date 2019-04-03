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Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Любитель азартных игр участвовал в виртуальных скачках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Рик Форман выиграл 13,6 тысячи долларов
Рик Форман выиграл 13,6 тысячи долларов
Фото: Depositphotos

Житель США Рик Форман из города Уичито, штат Канзас, допустил ошибку в лотерейном билете и выиграл 13,6 тысячи долларов.

Мужчина признался, что участвовал в виртуальных скачках Racetrax впервые. "Я хотел попробовать. Я взял игровую карточку и поставил четыре доллара на один забег, — вспоминает американец. — Однако я допустил ошибку и выбрал десять забегов".

Любитель азартных игр решил не вносить изменения в игру и заплатил 40 долларов за участие. В результате Форман сорвал крупный джекпот. "Четвертый забег стал для меня счастливым. Если бы я не допустил ошибку, я бы не стал победителем", — объяснил мужчина в комментарии UPI.

Форман планирует расплатиться с долгами, а остальную часть денежного приза сохранить на будущее. Удачливый американец также добавил, что обязательно продолжит играть в виртуальные скачки.

Ранее организаторы лотереи Mega Millions объявили, что житель Южной Каролины, пожелавший остаться анонимным, обратился к ним с заявлением, чтобы претендовать на джекпот в 1,5 млрд долларов. Кроме того, ранее стало известно, что  выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в Испании 15-летний мальчик выиграл 200 тысяч евро в лотерею

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