Незаметная деталь в красивом снимке опозорила хвастунью

Обман удалось разоблачить в Twitter

Девушка пыталась показать свой кулинарный талант. Фото: pixabay

Желание показать себя с лучшей стороны привело британку к печальным последствиям. Дело в том, что девушка пыталась похвастается в сети блюдом якобы собственного приготовления. "Домашний зеленый тайский карри", – подписала фотографию хвастунья. Пост она сопроводила "восторженным" смайлом. Обман удалось разоблачить Кэрис Бурке в Twitter.

Instagram in a nutshell pic.twitter.com/ue98eU4UWA — Karis Burke (@karisburkeX) 28 листопада 2018 р.

Бурке заметила, что в кадр попал фрагмент коробки из-под полуфабриката для приготовления карри. Она сразу поняла, что знакомая пыталась обмануть подписчиков и выставить себя в хорошем свете.

"Instagram в двух словах", – саркастически прокомментировала она скриншоты снимка.

Разоблачительный пост Бурке собрал более 600 лайков.

Напомним, находчивая британка заказала еду в KFC совсем не ради еды. Студентка написала родственникам и друзьям, чтобы попросить совет по избавлению от паука. Один из них предложил ей заказать еды в службе доставки Deliveroo и попросить курьера разобраться в ситуации.

Сначала девушка уточнила в службе поддержки сервиса, может ли она обратиться за помощью к курьеру. На это ей ответили, что такая возможность есть, но "проблема в том, что курьер может бояться пауков больше, чем она сама".

Кроме этого, мы писали, что колумбийский пес изобрел свою валюту и запустил ее в обиход.