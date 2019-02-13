Никогда не догадаетесь, почему: полицейским выдали штаны без карманов

Нововведение подверглось серьезной критике

В Кении полицейским планируют выдавать униформу без карманов Фото: Depositphotos

Убрать карманы с полицейской униформы решили власти Кении. Таким образом в стране решили бороться с коррупцией в правоохранительных органах и "усложнить сотрудникам возможность получить взятку", пишет One India.

Нововведение подверглось серьезной критике как со стороны населения, которое посчитало, что потраченные на новую форму деньги лучше было бы направить на улучшение условий работы полицейских, так и со стороны премьер-министра.

Источники в полицейском командовании говорят, что офицеры воздерживаются от любых попыток изменить форму, поскольку считают, что "отсутствие карманов испортит ее внешний вид".

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что министерство в дальнейшем будет модернизировать униформу и экипировку для ВСУ. А немецкий бундесвер хочет ввести военную форму для беременных. Около 2% женщин-солдат – беременные, и раньше они были вынуждены носить гражданскую одежду.

Кроме этого, мы писали, что парадную форму сборной Нигерии признали самой яркой на этом чемпионате мира.

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