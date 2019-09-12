Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Никогда не видел ничего подобного": ягуар на видео расправился с аллигатором

Очевидец утверждает, что дикая кошка сидела в засаде около часа, не издавала ни звука

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:28

58-летний фотограф из американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, по имени Кевин Дули стал случайным очевидцем смертельной битвы ягуара и аллигатора рода кайман. Инцидент произошел, когда мужчина катался на лодке по реке неподалеку от заповедника Пантанал.

"Зрелище было потрясающим. Ягуар бросился в воду, начал бороться с кайманом и в конце концов убил его, – рассказывает Дули в комментарии для таблоида Daily Mail. – После того как аллигатор перестал барахтаться, млекопитающее укусило его за горло, чтобы точно убедиться, что противник погиб".

Смотрите видео: жесткая схватка ягуара и каймана

Фотограф утверждает, что дикая кошка сидела в засаде около часа, не издавала ни звука и ни на минуту не отводила взгляд от потенциальной добычи. Кевин Дули также отметил, что снимает животных на камеру уже давно, но "никогда раньше не видел ничего подобного". 

Напомним, ягуар и кайман сразились в смертельной схватке. На кадрах видно, как кайман попытался утащить "добычу" под воду, но ягуар среагировал молниеносно. Кроме этого, эколог в Бразилии снял на видео нападение ягуара на каймана

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Из зоопарка в России сбежал ягуар На рейсе Киев - Дубай перевозили двух детенышей ягуаров: видео Авантюрист устроил заплыв с огромным аллигатором: видео В Чикаго мужчина на удочку поймал за хвост крокодила
видео США ягуар невероятное аллигатор
Реклама

Новости партнеров

Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог

Популярные статьи

Вчера, 14:10Food

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

Вчера, 10:56Fun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 10:14Техно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

Вчера, 09:42Lifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

10 сентябряWellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

10 сентябряFun

На Тайване состоялась "самая трогательная свадьба в мире": фото и видео

10 сентябряFood

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

9 сентябряШоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

9 сентябряШоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

9 сентябряFun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

9 сентябряШоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

9 сентябряFun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

9 сентябряТехно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

Новости партнеров

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Творческий подход и 100 кг камней: садовая дорожка своими руками
Творческий подход и 100 кг камней: садовая дорожка своими руками
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Салат из баклажанов на зиму
Салат из баклажанов на зиму "Пальчики оближешь"
Почему болит живот: 4 причины, о которых никто не думает
Почему болит живот: 4 причины, о которых никто не думает
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься