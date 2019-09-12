"Никогда не видел ничего подобного": ягуар на видео расправился с аллигатором

Очевидец утверждает, что дикая кошка сидела в засаде около часа, не издавала ни звука

58-летний фотограф из американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, по имени Кевин Дули стал случайным очевидцем смертельной битвы ягуара и аллигатора рода кайман. Инцидент произошел, когда мужчина катался на лодке по реке неподалеку от заповедника Пантанал.

"Зрелище было потрясающим. Ягуар бросился в воду, начал бороться с кайманом и в конце концов убил его, – рассказывает Дули в комментарии для таблоида Daily Mail. – После того как аллигатор перестал барахтаться, млекопитающее укусило его за горло, чтобы точно убедиться, что противник погиб".

Смотрите видео: жесткая схватка ягуара и каймана

Фотограф утверждает, что дикая кошка сидела в засаде около часа, не издавала ни звука и ни на минуту не отводила взгляд от потенциальной добычи. Кевин Дули также отметил, что снимает животных на камеру уже давно, но "никогда раньше не видел ничего подобного".

Напомним, ягуар и кайман сразились в смертельной схватке. На кадрах видно, как кайман попытался утащить "добычу" под воду, но ягуар среагировал молниеносно. Кроме этого, эколог в Бразилии снял на видео нападение ягуара на каймана.

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