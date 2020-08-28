"Никогда не видел ничего подобного": загадочное существо с крыльями напугало рыбака, фото

Мужчина попросил экспертов помочь опознать странное животное

Рыбаки из Канады поймали загадочную глубоководную рыбу с крыльями. Фотографиями улова на своей странице в Facebook поделился один из них – Гарри Гудиер. Мужчина также попросил экспертов помочь опознать странное животное.

По словам Гудиера, рыба попала в сети на глубине более 800 метров в заливе Бонависта. "Я никогда не видел ничего подобного. Сначала подумал, что это утконос, потому что у него было большое рыло. Потом мне показалось, что у него были крылья, а нос выглядел как резиновый", – рассказывает рыбак в комментарии для издания CBC.



Рыбаки из Канады поймали носатую химеру Фото: Сегодня, Garry Goodyear | Facebook

Как удалось выяснить позже, пойманное существо – это носатая химера, рыба с шипом на спине, который выделяет яд. "Носатые химеры – загадочные родственники акул, которые мало исследованы из-за того, что обитают в глубоководной среде", – утверждает Кэролин Мири, морской биолог.

Напомним, американка Сара Вассер-Алфорд во время рыбалки у острова Принца Уэльского (Аляска, США) поймала необычное существо, похожее на сплетение корней.

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