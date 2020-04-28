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"Нищебродка, фрик": студентка всю онлайн-лекцию ругала профессоршу, которая тоже была в чате

Девушка опубликовала полученное ответное письмо от преподавательницы

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:12

Японская студентка Фейт Кимико из Токио, сидя на онлайн-лекции в Zoom и комментируя происходящее в чате, не знала, что профессорша видит все сообщения. Девушка выложила ролик в Twitter, в котором показала полученное ответное письмо от преподавательницы. Об этом пишет портал Unilad.

"Спешу сообщить, что я вижу, о чем вы пишете в чатах мессенджера. Моя лекция – неподходящее время, чтобы рассылать сообщения со словами: "Я выпендрежная стерва, нищебродка, ужасный фрик". Это очень отвлекает от занятия, и я не потерплю такого поведения на моих парах. Впредь воздержитесь от подобных сообщений, или это отрицательно повлияет на ваш зачетный балл", – написала профессор Маклеллан.

Фейт добавила, что извинилась перед преподавательницей за свое поведение и отметила, что профессорша привела в пример цитату, взятую из текста популярной песни. Это не ее слова.

Фейт Кимико из Токио
Фейт Кимико из Токио
Фото: instagram.com/faith.kimiko

Напомним, это уже не первый подобный инцидент во время Zoom-конференций. Американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), уволился после того, как во время рабочей встречи в Zoom бросил своего кота на пол и пил пиво.

Кроме этого, мы писали о пяти правилах, как можно повысить свою эффективность во время работы дома.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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