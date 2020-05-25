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Номер Илона Маска случайно попал к 25-летней актрисе: теперь о тайнах миллиардера знают все

Сегодня, 11:10

Девушка узнала, какие звонки и текстовые сообщения получал известный изобретатель

25-летняя актриса Линдси Такер, жительница американской Калифорнии, утверждает, что ей продали номер телефона, которым раньше пользовался известный бизнесмен, изобретатель и миллиардер Илон Маск, недавно принявший резонансное решение. Девушка регулярно получает довольно странные сообщения и очень хочет поставить точку в этой запутанной ситуации. Об этом сообщает NPR.

По словам Линдси Такер, она купила номер несколько лет назад. После этого девушка начала получать странные звонки и сообщения: какой-то незнакомец отправил ей чертежи бионического протеза, мечтающая о космосе женщина заявляла о желании отправиться на орбиту, а бывший руководитель Walt Disney Джон Лассетер написал положительные отзывы об автомобиле Tesla. Кроме этого, Линдси приходили SMS о проблемах с налоговой.

Номер Илона Маска случайно попал к актрисе Линдси Такер
Фото: NPR
Номер Илона Маска случайно попал к актрисе Линдси Такер
Фото: NPR
Номер Илона Маска случайно попал к актрисе Линдси Такер
Фото: NPR
Номер Илона Маска случайно попал к актрисе Линдси Такер
Фото: NPR
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Как выяснилось, после того как Илон Маск лишился этого номера, телеком-компания AT&T перепродала его Такер. Однако в интернете номер уже успел разойтись по сайтам, и люди ассоциировали его именно с Маском.

Более подробно о рождении шестого сына Илона Маска смотрите в сюжете:

Журналисты обратились к предпринимателю за комментарием по поводу этой ситуации, и он ответил: "Вау! Этот номер такой старый. Я удивлен, что кто-то им пользуется".

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Напомним, ранее у 48-летнего Илона Маска и 32-летней певицы Граймс родился первенец.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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