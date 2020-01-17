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Номера машины принесли мужчине 1,2 миллиона гривен

Счастливчик планирует основную часть денег сберечь на будущее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Американец разбогател благодаря номерам машины
Американец разбогател благодаря номерам машины
Фото: Depositphotos

Джеффри Уорд из американского города Хеброн, штат Коннектикут, благодаря случайности выиграл в лотерею десятки тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В конце декабря 2019 года Уорд в магазин Mile Hill Xtra Mart приобрел 10 лотерейных билетов. По дорого мужчина заметил машину с номерным знаком 2137. Комбинация чисел показалась ему идеальной для игры в лотерею Pick4. Тогда он вписал соответствующие числа в билеты и сорвал джекпот.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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Общая сумма денежного приза составила 50 тысяч долларов (1,2 млн грн). Победитель решил подарить 10 тысяч долларов дочери, а остальную часть выигрыша сберечь на будущее.

Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.

Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем,которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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