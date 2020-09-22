"Ношу корсет по 18 часов в день": женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд (фото)

26-летняя Сэмми Уилсон очень хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса

26-летняя Сэмми Уилсон из американского штата Джорджия носила 38-сантиметровый корсет по 18 часов каждый день и уменьшила свою талию до 53 сантиметров. Женщина очень хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Уилсон мечтает о самой тонкой талии в мире. В апреле 2019 года она села на диету, чтобы похудеть.

"Если я уменьшу свою талию до 35 сантиметров, то она будет примерно такого же размера, как голова новорожденного ребенка, и на три сантиметра меньше нынешнего мирового рекорда", – рассказывает американка в интервью для таблоида Daily Mail.

Американка Сэмми Уилсон носит корсет по 18 часов в день Фото: Mercury Press & Media Американка Сэмми Уилсон носит корсет по 18 часов в день Фото: Mercury Press & Media Американка Сэмми Уилсон носит корсет по 18 часов в день Фото: Mercury Press & Media Американка Сэмми Уилсон носит корсет по 18 часов в день Фото: Mercury Press & Media Американка Сэмми Уилсон носит корсет по 18 часов в день Фото: Mercury Press & Media Американка Сэмми Уилсон носит корсет по 18 часов в день Фото: Mercury Press & Media 1/6

Женщина также уверена, что корсет полезен для ее здоровья.

"Раньше я часто переедала, а сейчас физически не могу это сделать из-за корсета, – утверждает она. – К тому же, у меня улучшился метаболизм и нет проблем с осанкой".

По словам Сэмми, худым и красивым девушкам проще жить.

"Все больше людей замечают меня. Парни приглашают на свидания. Я просто хочу посмотреть, как далеко я смогу зайти", – резюмирует она.

Пока что мировой рекорд Гиннеса в этой категории принадлежит 83-летней американке Кэти Юнг – ее талия всего лишь 38 сантиметров в обхвате.

Напомним, ранее мать троих детей раскрыла необычный секрет 46-сантиметровой талии.

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