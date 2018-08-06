Носорог жестко расколотил новенький джип: опубликовано видео

Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла

Носорог. Фото: pixabay

В Мексике носорог без причины набросился на авто и пытался поддеть его рогом. В машине находилась семья из нескольких человек. Инцидент произошел в сафари-парке мексиканского города Пуэбла. Водитель пытался уехать, но животное останавливало транспортное средство. Когда посетителям удалось рушить, носорог начал преследовать автомобиль.

В результате нападения никто не пострадал. Работники парка объясняют поведение носорога диким нравом и периодом спаривания. На время животное изолировали в другой части парка.

Ранее мы писали, что в кенийском заповеднике Ол Педжета умер последний самец северного белого носорога. Самцу, которого назвали Судан, было 45 лет и в последние дни он сильно мучился от болей, сообщили в Twitter-аккаунте заповедника. 19 марта ветеринары приняли решение усыпить животное, поскольку Судан, у которого атрофировались мускулы и крошились кости, не мог вставать и сильно страдал.

Тем временем, в заповеднике дикой природы Порт-Лимпне в Эшфорде, графство Кент, родился очаровательный черный носорог. Малыш стал сороковым успешно рожденным детенышем исчезающего вида.