21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых известных и запоминающихся картинок – ностальгируем вместе!

29 октября отмечаем Международный день интернета 2020! Если вы не в курсе, именно 29 октября 1969 года аспирант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе передал текст, состоящий из букв L-O, на удаленный компьютер двоих представителей Стэндфордского университета. И понеслось…

Чтобы вы не грустили в этот день, Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых известных и запоминающихся мемов в истории интернета. И раз вы уже здесь, тогда начнем.

Trollface

Лицо тролля, который провоцирует острое и часто ненужное обсуждение в интернете.

"Я вас умоляю"

Этот персонаж срисован с китайского баскетболиста Яо Минга. Он всем своим видом говорит: "Пффф".

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Лягушонок Пепе (Sad Frog)

Первое появление мемной лягушки состоялось в 2005 году в серии комиксов "Пацанский клуб" художника Мэтта Фьюри.

Фото: Twitter

Doge

Забавные фото собаки породы сиба-ину по кличке Кабосу. В зависимости от контекста мем может выражать удивление, подозрение или другие эмоции.

Grumpy cat (угрюмый кот)

Бело-коричневый кот с голубыми глазами и опущенными вниз уголками рта, что придает его морде предельно угрюмый вид. Выражает грусть, печаль, угрюмое, унылое настроение.

This is fine ("Все хорошо")

Это комикс про собаку, которая сидит в комнате, объятой огнем, и пытается убедить себя в том, что "все хорошо". Лучшая иллюстрация 2020 года! Хотя есть и конкуренты.

Озадаченный кот за столом

Мем с фотографией белого кота, который сидит за столом в ресторане. Перед ним тарелка с овощами, но пушистик с озадаченным выражением смотрит в сторону.

Фейспалм (Facepalm)

Самое известное воплощение мема – картинка с капитаном Жаном-Люком Пикаром из сериала "Звездный путь" (Star Trek) в исполнении актера Патрика Стюарта, который прикладывает ладонь к лицу.

Узбагойся

Лемуры очень харизматичные. Этот мем используют в случаях, когда назревает ситуация острого конфликта и ее нужно немедленно разрядить, чтобы избежать в будущем негативных последствий.

Фото: Twitter

"Снисходительный Вилли Вонка"

Ну это вы точно видели! Скриншот из фильма 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Кондитер Вилли Вонка (Джин Уайльдер) спрашивает у детей, хотели бы они увидеть новые сладости, над которыми работает фабрика.

"Нельзя просто так взять и…"

Мем с Боромиром из "Властелина колец", который говорит: "Нельзя просто так взять и…".

Растерянный Траволта

Эпизод взят из фильма "Криминальное чтиво", где Джон Траволта играет гангстера Винсента Вегу.

Ди Каприо с бокалом мартини

Кадр из фильма "Великий Гэтсби", в котором персонаж Леонардо Ди Каприо улыбается и поднимает бокал мартини, предлагая выпить.

Веселый Лео

Леонардо Ди Каприо бодро шагает по тротуару и широко улыбается, слегка наклонив голову. Замечательная фотография!

Фото: twitter.com/Fenix_Fatalist

Грустный Киану Ривз

Мем с фотографией небритого американского актера Киану Ривза, который сидит в одиночестве на скамейке.

Дед Гарольд ("Гарольд, скрывающий боль")

Гарольд – герой серии стоковых фотографий, ставших популярными мемами благодаря необычному выражению лица.

Это также фото из стока. Парень идет по улице за руку с возлюбленной, но оглядывается на красивую девушку в красном платье.

Disaster Girl ("Девочка-катастрофа")

Девочка с хитрой улыбкой. Она стоит на фоне горящего дома.

Success kid ("Успешный ребенок")

Фото маленького мальчика на пляже, сжимающего в кулаке песок. Ранее мы писали, как сложилась его судьба.

Как тебе такое, Илон Маск?

Мем противопоставляет новые "идеи" и достижения американского миллиардера и изобретателя Илона Маска. Серия постов с фотографиями бытовых лайфхаков, нелепых изобретений и трешовых новостей.

Наташ, мы там все уронили!

Тред этого года! Мем с котами, которые смотрят сверху на хозяйку и как бы говорят: "Наташ, ты спишь?", "Уже 6 часов утра", "Вставай, мы там все уронили".

Фото: twitter.com/Fenix_Fatalist

Продолжение следует.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle собрали лучшие украинские народные мемы.

Смотрите видео: в сети запустили флешмоб 10 Years Challenge

Также мы делали интервью с автором знаменитого мема про ватников.

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