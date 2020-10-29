21 легендарный мем, вошедший в историю интернета
Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых известных и запоминающихся картинок – ностальгируем вместе!
29 октября отмечаем Международный день интернета 2020! Если вы не в курсе, именно 29 октября 1969 года аспирант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе передал текст, состоящий из букв L-O, на удаленный компьютер двоих представителей Стэндфордского университета. И понеслось…
Чтобы вы не грустили в этот день, Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых известных и запоминающихся мемов в истории интернета. И раз вы уже здесь, тогда начнем.
Лицо тролля, который провоцирует острое и часто ненужное обсуждение в интернете.
Этот персонаж срисован с китайского баскетболиста Яо Минга. Он всем своим видом говорит: "Пффф".
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Первое появление мемной лягушки состоялось в 2005 году в серии комиксов "Пацанский клуб" художника Мэтта Фьюри.
Забавные фото собаки породы сиба-ину по кличке Кабосу. В зависимости от контекста мем может выражать удивление, подозрение или другие эмоции.
Бело-коричневый кот с голубыми глазами и опущенными вниз уголками рта, что придает его морде предельно угрюмый вид. Выражает грусть, печаль, угрюмое, унылое настроение.
Это комикс про собаку, которая сидит в комнате, объятой огнем, и пытается убедить себя в том, что "все хорошо". Лучшая иллюстрация 2020 года! Хотя есть и конкуренты.
Мем с фотографией белого кота, который сидит за столом в ресторане. Перед ним тарелка с овощами, но пушистик с озадаченным выражением смотрит в сторону.
Самое известное воплощение мема – картинка с капитаном Жаном-Люком Пикаром из сериала "Звездный путь" (Star Trek) в исполнении актера Патрика Стюарта, который прикладывает ладонь к лицу.
Лемуры очень харизматичные. Этот мем используют в случаях, когда назревает ситуация острого конфликта и ее нужно немедленно разрядить, чтобы избежать в будущем негативных последствий.
Ну это вы точно видели! Скриншот из фильма 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Кондитер Вилли Вонка (Джин Уайльдер) спрашивает у детей, хотели бы они увидеть новые сладости, над которыми работает фабрика.
Мем с Боромиром из "Властелина колец", который говорит: "Нельзя просто так взять и…".
Эпизод взят из фильма "Криминальное чтиво", где Джон Траволта играет гангстера Винсента Вегу.
Кадр из фильма "Великий Гэтсби", в котором персонаж Леонардо Ди Каприо улыбается и поднимает бокал мартини, предлагая выпить.
Леонардо Ди Каприо бодро шагает по тротуару и широко улыбается, слегка наклонив голову. Замечательная фотография!
Мем с фотографией небритого американского актера Киану Ривза, который сидит в одиночестве на скамейке.
Гарольд – герой серии стоковых фотографий, ставших популярными мемами благодаря необычному выражению лица.
Это также фото из стока. Парень идет по улице за руку с возлюбленной, но оглядывается на красивую девушку в красном платье.
Девочка с хитрой улыбкой. Она стоит на фоне горящего дома.
Фото маленького мальчика на пляже, сжимающего в кулаке песок. Ранее мы писали, как сложилась его судьба.
Мем противопоставляет новые "идеи" и достижения американского миллиардера и изобретателя Илона Маска. Серия постов с фотографиями бытовых лайфхаков, нелепых изобретений и трешовых новостей.
Тред этого года! Мем с котами, которые смотрят сверху на хозяйку и как бы говорят: "Наташ, ты спишь?", "Уже 6 часов утра", "Вставай, мы там все уронили".
Продолжение следует.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle собрали лучшие украинские народные мемы.
Смотрите видео: в сети запустили флешмоб 10 Years Challenge
Также мы делали интервью с автором знаменитого мема про ватников.
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