Новая фигура за 12 месяцев: девушка похудела в два раза и похвасталась фото

Мишель Фаррай сбросила 63 килограмма за год

Мишель Фаррай Фото: Facebook

19-летняя американка Мишель Фаррай из штата Огайо похудела на 63 килограмма за 12 месяцев благодаря уменьшению объемов желудка и регулярным физическим тренировкам, сообщает The Sun.

Мишель призналась, что в какой-то момент устала от избыточного веса и приступов гнева. В сентябре 2018 года Фаррай обратилась за помощью к врачу, который провел ей рукавную гастропластику (операция по уменьшению объема желудка хирургическим путем). По ее словам, после терапии она визуально похудела, но по внутренним ощущениям весила прежние 126 килограммов.

Мишель Фаррай Фото: Facebook Мишель Фаррай Фото: Facebook Мишель Фаррай Фото: Facebook Мишель Фаррай Фото: Facebook Мишель Фаррай Фото: Facebook Мишель Фаррай Фото: Facebook Мишель Фаррай Фото: Facebook Мишель Фаррай Фото: Facebook 1/8

Однако девушка не опускала рук: она регулярно посещала тренажерный зал и старалась есть более осознанно. Похудев за год в два раза, Фаррай продолжает заниматься спортом шесть раз в неделю. Несмотря на то, что страсть к арахисовой пасте не уменьшилась, теперь она находит здоровую альтернативу вредной пище.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов.

Кроме этого, похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса.

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