Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новая фигура за 12 месяцев: девушка похудела в два раза и похвасталась фото

Мишель Фаррай сбросила 63 килограмма за год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Мишель Фаррай
Мишель Фаррай
Фото: Facebook

19-летняя американка Мишель Фаррай из штата Огайо похудела на 63 килограмма за 12 месяцев благодаря уменьшению объемов желудка и регулярным физическим тренировкам, сообщает The Sun.

Мишель призналась, что в какой-то момент устала от избыточного веса и приступов гнева. В сентябре 2018 года Фаррай обратилась за помощью к врачу, который провел ей рукавную гастропластику (операция по уменьшению объема желудка хирургическим путем). По ее словам, после терапии она визуально похудела, но по внутренним ощущениям весила прежние 126 килограммов.

Мишель Фаррай
Фото: Facebook
Мишель Фаррай
Фото: Facebook
Мишель Фаррай
Фото: Facebook
Мишель Фаррай
Фото: Facebook
Мишель Фаррай
Фото: Facebook
Мишель Фаррай
Фото: Facebook
Мишель Фаррай
Фото: Facebook
Мишель Фаррай
Фото: Facebook
1/8

Однако девушка не опускала рук: она регулярно посещала тренажерный зал и старалась есть более осознанно. Похудев за год в два раза, Фаррай продолжает заниматься спортом шесть раз в неделю. Несмотря на то, что страсть к арахисовой пасте не уменьшилась, теперь она находит здоровую альтернативу вредной пище.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов.

Кроме этого, похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса.

Смотрите видео: 200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото «Меня сравнивали с китом»: женщина ради дочери похудела на 95 килограммов Похудевшая на 70 килограммов девушка стала моделью: фото Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса
видео США похудение лишний вес как похудеть
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Популярные статьи

Вчера, 13:45Food

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

Вчера, 13:22Шоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

Вчера, 12:05Шоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

Вчера, 09:43Travel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

Вчера, 09:19Афиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

Вчера, 08:03Fun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

20 февраляFun

20 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 февраляFun

Мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса: фото

20 февраляПсихология

16 качеств женщины, которую нельзя отпускать

20 февраляFun

Раскрыта тайна появления Стоунхенджа

20 февраляТехно

Пользователей Android заставят привыкать к новому интерфейсу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно заняться здоровьем, а Львам – не торопиться принимать решения

19 февраляFun

19 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали день рождения сына: трогательное фото

19 февраляТехно

У мужчины на чердаке 30 лет пылилось настоящее сокровище

19 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Новости партнеров

Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
8 признаков, которые выдают неверного мужчину
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом