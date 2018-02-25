Новая страна – новая подруга: бельгиец придумал способ бесплатно путешествовать
По словам парня, он просто "дружит" с девушками
Бельгиец Энтони Ботта нашел для себя способ путешествовать по миру без расходов на проживание и питание: для этого ему нужны только… девушки.
26-летний парень находит девушек в приложении для онлайн-знакомств и просит приютить его на ночь. Свои приключения Энтони снимает на видео.
Зачастую, по словам бельгийца, такие путешествия заканчиваются в постели девушки, которая его приютила. Но это его нисколько не смущает: он возмущается, когда критикуют его поведение.
"Обидно, когда меня называют мужчиной-проституткой. Как будто я секс-турист. Это неправда. Я дружу с девушками", – отмечает необычный путешественник.
Одним из секретов своего успеха он называет способность выслушать девушку.
"Девушки обожают рассказывать, что они думают о том, или прочем. Я ставлю им вопросы и просто даю возможность высказаться. Это действует!", – заявил он.
По его словам, девушки редко отказывают ему в просьбе переночевать.
За два месяца Энтони побывал в восьми странах и едва не добрался до Украины.
"Я был в Кракове. И одна из девушек написала: я бы приютила тебя, но еду во Львов на выходные. Я спросил – могу ли поехать с ней. Однако, не нашел билетов. Поэтому, в другой раз. Львов – красивый город", – прокомментировал эту ситуацию бельгиец.
Раньше мы уже писали об Энтони: чтобы объехать интересующие его города, он познакомился с тремя тысячами девушек. В итоге мужчина побывал в Бельгии, Нидерландах, Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.
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