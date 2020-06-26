Новое фото "лох-несского чудовища": раскрыта тайна, что это такое на самом деле

Эксперты раскрыли любопытные подробности происхождения нашумевшего снимка

Раскрыта тайна новой "фотографии лох-несского чудовища", опубликованной ранее британцем Стивом Чаллисом в группе "Аномальная вселенная" (Anomalous Universe) в Facebook. Мужчина обнародовал снимок с подписью: "Снял это в Лох-Нессе в сентябре прошлого года, но я не знаю, что это за рыба", и тем самым заинтриговал общественность. Однако его фотография оказалась поддельной.

Стив Чаллис сфотографировал неизвестное существо в озере Фото: facebook.com/climbmtns

Согласно исследованию, проведенному в блоге Loch Ness Mystery, на изображении показан сом, пойманный рыболовами Бенджамином Грюндером, Каем Вебером и Маркусом Броком в реке По в 2018 году. Вес этой рыбы составлял 130 килограммов, а длина – 268 сантиметров.

Поскольку расположение пятен у каждого сома уникально, их можно использовать для идентификации, подобно отпечаткам пальцев у людей, пишет научный портал Science Alert.

Совпадение может свидетельствовать о том, что для изготовления поддельного снимка использовались изображения рыбы из реки По.

О том, как португальские ученые выловили необычное существо, смотрите на видео ниже:

Напомним, туристка Дакота Фрэндсен сняла 12-метровое существо в озере Лох-Несс, неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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