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Новолуние 15 мая: что ни в коем случае нельзя делать

Луна в большей степени повлияет на мужчин, рассказывают эксперты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Новолуние. Фото: pixabay
Новолуние. Фото: pixabay

15 мая в 14:47 Луна вошла в фазу Новолуния. В это время Луна не видна, так как она обращена к Земле темной стороной.

Эксперты утверждают, что мужской пол в данный период времени становится более агрессивным, вспыльчивым, кроме этого происходит довольно заметное снижение умственной и физической активности.

Что нельзя делать в Новолуние

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
  • Длительное время находится за вождением транспортного средства;
  • Запрещено в больших дозах употреблять крепкие алкогольные напитки и др. 
  • Нельзя заключать крупные сделки, подписывать важные договора.

По статистике именно в эту фазу случается больше всего инсультов и инфарктов. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, гипотоникам и т. д. нужно быть крайне осторожными в этот опасный период, вовремя принимать лекарства.

Напомним, что нельзя делать после заката Солнца: главные приметы.

В народе есть несколько важных примет, что нельзя делать после заката Солнца. Наши предки остерегались заниматься многими бытовыми вещами вечером, чтобы сохранить в доме достаток, счастье и здоровье.

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Источник: "Сегодня"

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