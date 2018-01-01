Новолуние 15 мая: что ни в коем случае нельзя делать

Луна в большей степени повлияет на мужчин, рассказывают эксперты

Новолуние. Фото: pixabay

15 мая в 14:47 Луна вошла в фазу Новолуния. В это время Луна не видна, так как она обращена к Земле темной стороной.

Эксперты утверждают, что мужской пол в данный период времени становится более агрессивным, вспыльчивым, кроме этого происходит довольно заметное снижение умственной и физической активности.

Что нельзя делать в Новолуние

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Длительное время находится за вождением транспортного средства;

Запрещено в больших дозах употреблять крепкие алкогольные напитки и др.

Нельзя заключать крупные сделки, подписывать важные договора.

По статистике именно в эту фазу случается больше всего инсультов и инфарктов. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, гипотоникам и т. д. нужно быть крайне осторожными в этот опасный период, вовремя принимать лекарства.

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