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Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

В этот период можно смело продвигать идеи и воплощать мечты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
26 декабря пройдет новолуние Фото: Benjamin Voros / Unsplash
26 декабря пройдет новолуние
Фото: Benjamin Voros / Unsplash

26 декабря в 7 часов 13 минут утра в созвездии Козерога пройдет новолуние. По словам астрологов, это судьбоносный момент для многих людей – можно смело продвигать идеи и воплощать мечты, а с другой стороны – вас будут подстерегать опасности кольцевого затмения, связанные с риском фрустрации, иллюзий, отрывающих от реальности, и нехватки сил.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Сопровождать рождение новой Луны будет солнечное затмение, что является веским поводом задуматься о своей безопасности и энергетической защите. Козерог – знак земли, а поскольку Луна никак не связана с земной стихией, день будет достаточно дисгармоничным, но не без светлых сторон.

Новолуние 26 декабря: как провести день

  • Знаки земли (Телец, Дева, Козерог). Для земных знаков наступает время анализа. Астрологи советуют тщательно продумать свои действия, опираясь на ощутимые и реальные цели.
  • Знаки огня (Овен, Лев, Стрелец). Представителям огня важно не вступать в противостояние со стихией земли. Астрологи рекомендуют отложить важные решения на более благоприятный период и не поддаваться искушениям.

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  • Знаки воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Удача 26 декабря не обойдет вниманием представителей этих знаков. Предновогоднее новолуние – отличный повод поверить в сказку, загадать желания и помочь близким стать счастливее.
  • Знаки Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). На первый план в восприятии и поведении у представителей воздушных знаков выйдет чувственная сторона. В день Новолуния они будут очень эмоциональными.

Астрологи советуют 26 декабря обнулить негативную энергетику – отпустить злость, обиды и разочарования.

Ранее мы публиковали общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Daily Horo
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