Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новый тренд: девушки устроили челлендж и массово сбривают брови, видео

Сейчас в TikTok по хэштегу #FoxEye уже больше четырех миллионов роликов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Ради схожести с Кендалл Дженнер девушки сбривают брови Фото: instagram.com/kendalljenner
Ради схожести с Кендалл Дженнер девушки сбривают брови
Фото: instagram.com/kendalljenner

Соцсеть TikTok захватил новый челлендж – The Fox Eye Challenge (лисьи глаза – Ред.). Так, девушки, которые хотят походить на модель Кендалл Дженнер, сбривают брови на камеру. Правда, не полностью, а только угол, чтобы внешняя часть не "опускалась", а оставалась прямой линией, которую после нужно дорисовать.

@clownbbaby

My morning makeup routine for work #makeup #foxeye #egirl

♬ original sound – stxllaslife

Отметим, что макияж бровей Кендалл Дженнер стал популярен среди ее фанатов в начале февраля. Теперь поклонники модели пытаются воспроизвести его в домашних условиях. Однако чаще всего это приводит к эпичным фейлам.

@jessicaluxee

I want my money back #foxeye #foxeyechallenge #eyebrowfail #eyebrowtutorial #fyp

♬ Lose Control – Meduza & Becky Hill & Goodboys

Смотрите видео: девушка с монобровью стала известной моделью

Читайте также:
"Зависть Брежнева": девушка с необычными бровями взорвала сеть

Сейчас в TikTok по хэштегу #FoxEye уже больше четырех миллионов роликов. Звездный стилист Джоуи Хили предупреждает: при участии в челлендже лучше не использовать бритву с пятью лезвиями, которая может поранить чувствительную кожу лица.

Напомним, ранее мы писали о 19-летней модели, которая отказывается выщипывать волосы на переносице. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как вернуть бровям природную густоту.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото Что советуют визажисты: главные тренды в макияже на 2020 год Неопытный косметолог случайно удалил женщине брови: фото Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа
видео брови Кендалл Дженнер челлендж
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Ким Кардашьян одела тоненькие бикини, показав крупные формы
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
Верность до последнего дня: София Ротару показала фото любимого
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Названы три признака, что вы стареете раньше времени
Названы три признака, что вы стареете раньше времени

Популярные статьи

Сегодня, 15:26Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Сегодня, 12:18Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:25Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
Годы не пощадили: дочь Боярского показала фото осунувшегося отца
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
"Какой-то ад с лицом": Алла Пугачева шокировала внешним видом
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Бритни Спирс решила искупаться в океане: но все пошло не так
Бритни Спирс решила искупаться в океане: но все пошло не так
Названы три признака, что вы стареете раньше времени
Названы три признака, что вы стареете раньше времени
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий
В ДТП с погоней в Днепре погиб популярный в городе ведущий