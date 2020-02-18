Новый тренд: девушки устроили челлендж и массово сбривают брови, видео

Сейчас в TikTok по хэштегу #FoxEye уже больше четырех миллионов роликов

Ради схожести с Кендалл Дженнер девушки сбривают брови Фото: instagram.com/kendalljenner

Соцсеть TikTok захватил новый челлендж – The Fox Eye Challenge (лисьи глаза – Ред.). Так, девушки, которые хотят походить на модель Кендалл Дженнер, сбривают брови на камеру. Правда, не полностью, а только угол, чтобы внешняя часть не "опускалась", а оставалась прямой линией, которую после нужно дорисовать.

Отметим, что макияж бровей Кендалл Дженнер стал популярен среди ее фанатов в начале февраля. Теперь поклонники модели пытаются воспроизвести его в домашних условиях. Однако чаще всего это приводит к эпичным фейлам.

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Сейчас в TikTok по хэштегу #FoxEye уже больше четырех миллионов роликов. Звездный стилист Джоуи Хили предупреждает: при участии в челлендже лучше не использовать бритву с пятью лезвиями, которая может поранить чувствительную кожу лица.

Напомним, ранее мы писали о 19-летней модели, которая отказывается выщипывать волосы на переносице. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как вернуть бровям природную густоту.

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