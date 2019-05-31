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Новый тренд: появились фото странного купальника-полотенца

Пляжные наряды от Арьи МакМанус продаются в трех цветах – желтом, зеленом и розовом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Дизайнер Ария МакМанус соединила купальник и полотенце
Дизайнер Ария МакМанус соединила купальник и полотенце
Фото: instagram.com/ariamcmanus

Эпатажный дизайнер из Нью-Йорка (США) Ария МакМанус решила упростить жизнь любителям пляжного отдыха и объединила женские купальники с полотенцами. Получился довольно сомнительный, но креативный тренд лета-2019. 

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"Он объединяет две основные вещи для пляжа. Вам теперь не нужно носить громоздкое полотенце, да и вряд ли получится потерять купальник. Теперь они становятся одним целым", – говорится в описании необычного наряда, который получил название Towelkini.

Дизайнер Ария МакМанус соединила купальник и полотенце
Фото: instagram.com/ariamcmanus
Дизайнер Ария МакМанус соединила купальник и полотенце
Фото: instagram.com/ariamcmanus
Дизайнер Ария МакМанус соединила купальник и полотенце
Фото: instagram.com/ariamcmanus
Дизайнер Ария МакМанус соединила купальник и полотенце
Фото: instagram.com/ariamcmanus
Дизайнер Ария МакМанус соединила купальник и полотенце
Фото: instagram.com/ariamcmanus
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Пользователи сети считают это "изобретение" весьма спорным, но очень необычным трендом пляжной моды. Купальники от Арьи МакМанус продаются в трех цветах – желтом, зеленом и розовом. Стоят почти 200 американских долларов. 
 

INSTAGRAM (@ariamcmanus)

Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу. Ранее "Сегодня" также писали о джинсах с вырезом в необычном месте

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Источник: Сегодня
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